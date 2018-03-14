روما يكتفي بهدف للتأهل على حساب شاختار دونيتسك

عرب ٤٨ / أ ف ب

بلغ روما الإيطالي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-0 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في روما في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل البوسني إدين دزيكو (52) هدف روما.

وكان شاختار دونيتسك فاز 2-1 ذهابا في خاركيف قبل 3 أسابيع، وتأهل الفريق الإيطالي لتسجيله خارج القواعد.

وثأر روما من شاختار الذي كان أخرجه من الدور ذاته عام 2011 عندما فاز الفريق الأوكراني 3-2 ذهابا على الملعب الأولمبي، وبثلاثية نظيفة إيابا في دونيتسك.

والتقى الفريقان في دور المجموعات عام 2006 ففاز روما 4-0 ذهابا ورد شاختار دونيتسك 1-0 إيابا.

ولحق روما بمواطنه يوفنتوس الذي كان قد تأهل الأسبوع الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي (2-2 ذهابا في تورينو و2-1 إيابا في لندن).

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها فريقان إيطاليان الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة منذ موسم 2006-2007 (روما وميلان الذي توج باللقب).

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها روما الدور ربع النهائي منذ عام 2008، علما بأنه يخوض الأدوار الإقصائية للمرة السادسة في آخر 7 مشاركات.

ولم يرق الشوط الأول إلى مستوى التطلعات وغابت الفرص الحقيقية بسبب الحذر الكبير من الفريقين خصوصا روما الذي كان يبحث عن هدف مع نظافة شباكه لبلوغ الدور ربع النهائي.

وكان الفريق الأوكراني الأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول دون خطورة، فيما كانت الفرصة الأبرز عندما توغل المدافع الصربي ألكسندر كولاروف من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية قطعها الحارس أندري بياتوف من أمام دزيكو (24).

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني، لكن روما نجح في خطف هدف الفوز عندما تلقى دزيكو كرة خلف الدفاع من الهولندي كيفن ستروتمان فكسر مصيدة التسلل وسددها بيمناه بين ساقي الحارس بياتوف الذي خرج لملاقاته (52).

وهو الهدف الرابع لدزيكو في 8 مباريات في دوري الأبطال، والأول له في المسابقة في دور خروج المغلوب.

وأهدر الأرجنتيني دييغو بيروتي فرصة إضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة ستروتمان من سددها بيمناه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس على دفعتين (54).

وسدد دزيكو كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (62).

وتلقى شاختار دونيتسك ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه إيفان اوردتس لاعاقته دزيكو لحظة انطلاقه للانفراد بالحارس بياتوف (79).

ورغم النقص العددي، نزل شاختار بكل ثقله في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل الذي كان سيمنحه بطاقة التأهل، بيد أن دفاع روما صمد أمام مده الهجومي وحافظ على تفوقه بالهدف الوحيد.