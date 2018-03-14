ويليان يكشف مفتاح إقصاء برشلونة

يرى البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه يحتاج لتقديم مباراة مثالية اليوم، الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني، على ملعب "كامب نو" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، للعبور إلى ربع نهائي المسابقة.

وكان ويليان قد سجّل هدف تشيلسي في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وشدد ويليان خلال المؤتمر الصحفي، أمس الثلاثاء، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية على صعوبة مباراة برشلونة، مشيرًا إلى أنه يأمل في تقديم فريقه مباراة مثالية في حالة الاستحواذ على الكرة أو دونها.

وأردف قائلا "نبحث عن الحفاظ على نظافة شباكنا أولا، ثم التسجيل، من أجل خطف بطاقة التأهل لربع النهائي".

وأبدى النجم البرازيلي سعادته بالمستوى الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة مع تشيلسي على صعيد تسجيله للأهداف، مضيفًا "نحترم برشلونة ولكن نريد تقديم مباراة قوية ومثالية".

وأضاف ويليان "بطولة دوري أبطال أوروبا تختلف عن الدوري الإنجليزي في ظل معاناة تشيلسي للتواجد ضمن الأربعة الكبار، لذلك نريد الاستمرار في التشامبيونز ليغ، وعلينا تقديم أفضل مستوى لتحقيق ذلك".

وواصل "برشلونة يمتلك مجموعة كبيرة من أصحاب الإمكانيات الرائعة، كما أننا نعرف قيمة ليونيل ميسي جيدًا، هو لاعب عظيم وقادر على فعل أي شيء داخل الملعب".

وعن مباراة نصف نهائي عام 2012 أمام برشلونة، قال البرازيلي "كل مباراة ولها ظروفها الخاصة، لقد شاهدت لقاء 2012، ولكنه أصبح من الماضي، نريد تقديم شيء جديد، وكتابة فصل جديد في التاريخ".

وحول الشكوك حول مشاركة قائد برشلونة أندريس إنييستا قال "إنه لاعب عظيم بكل تأكيد، لكن برشلونة يملك العديد من اللاعبين القادرين على تأدية نفس دوره".