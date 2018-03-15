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انتكاسة لقائد آرسنال أمام ميلان

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 23:40

انتكاسة لقائد آرسنال أمام ميلان
مدرب فريق آرسنال، الفرنسي أرسين فينغر (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

تعرض نادي آرسنال الإنجليزي، لضربة قوية في بداية مباراته أمام إيه سي ميلان الإيطالي، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأُصيب مدافع وقائد آرسنال لوران كوتشيلني، في الدقائق الأولى من المباراة، واضطر مدربه آرسين فينجر لاستبداله باللاعب كالوم تشامبرز.

وكان آرسنال قد فاز في مباراة الذهاب بإيطاليا بهدفين نظيفين، واستطاع ميلان من تسجيل هدف تقليص الفارق في ملعب الامارات، حيث سجل هدفا في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول.

إلا أن آرسنال تعادل بركلة جزاء، سجلها داني ويلبيك وسط اعتراضات شديدة من لاعبي ميلان، ومدربهم جينارو جاتوزو الذي صاح في وجه حكم اللقاء بمجرد انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آرسنال
#إصابة

من عرب 48

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