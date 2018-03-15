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لشبونة يتخطى بلزن في مواجهة ماراثونية بالدوري الأوروبي

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 23:44

لشبونة يتخطى بلزن في مواجهة ماراثونية بالدوري الأوروبي
كأس الدوري الأوروبي (أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

لحق سبورتنج لشبونة البرتغالي بركب المتأهلين لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، على الرغم من خسارته خارج الديار على يد فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة "1-2" عقب مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين اليوم الخميس في إياب ثمن النهائي.

وعلى ملعب "دوسان أرينا" افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عبر المهاجم المخضرم ماريك باكوش.

وفي الدقيقة 65 عاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليعوض خسارة مباراة الذهاب بنفس النتيجة على ملعب "جوزيه ألفالادي".

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين من أجل فض الاشتباك بينهما وهو ما تمكن منه الأرجنتيني رودريجو باتاجليا الذي منح فريقه البرتغالي بطاقة التأهل بهدف ثمين في الدقيقة 105.

واستفاد "أسود" لشبونة من فوزهم ذهابا الأسبوع الماضي (2-0) ليقتنصوا بطاقة التأهل لربع النهائي، للمرة الأولى منذ 6 سنوات في هذه البطولة عندما بلغوا نصف النهائي قبل أن يودعوا على يد أتلتيك بيلباو الإسباني، بإجمالي المباراتين 3-2.

والتحق سبورتنج بكل من أتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي ولايبزيج الألماني ولاتسيو الإيطالي في دور الثمانية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لشبونة
#البرتغالي
#الدوري الأوروبي
#فيكتوريا بزن

من عرب 48

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