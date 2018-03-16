  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب تشيلسي يكشف عن حديثه مع ميسي

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 08:52

مدرب تشيلسي يكشف عن حديثه مع ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عن حديثه مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عقب مواجهة الفريقين 3-0، مساء الأربعاء، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي، في تصريحات لبرنامج رياضي إيطالي، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد هنأته (ميسي) لأنه يستمر في إحداث الفارق.. لأنه يستمر في تغيير النتائج، وفي هاتين المباراتين كان حاسمًا".

وكان كونتي قد اقترب من ميسي، بعد انتهاء المباراة، وتبادل معه الحديث مبتسمًا، ما أثار غضبًا في أوساط تشيلسي ومشجعيه.

وسجل ميسي 3 أهداف، في مرمى تشيلسي، ذهابًا وإيابًا، ليقود الفريق الكاتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#ليونيل ميسي
#تشيلسي
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنييستا يثير الجدل حول مصيره مع برشلونة
إنييستا يثير الجدل حول مصيره مع برشلونة

2018-03-16

ألونسو يواجه عقوبة السجن لمدة 8 سنوات ونصف
ألونسو يواجه عقوبة السجن لمدة 8 سنوات ونصف

2018-03-16

والد نيمار يراوغ باريس سان جيرمان بشأن مصيره
والد نيمار يراوغ باريس سان جيرمان بشأن مصيره

2018-03-16

الأكثر قراءة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

2018-03-15
عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

2018-03-15
إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

2018-03-15
بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

2018-03-15
الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

2018-03-15