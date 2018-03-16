مدرب تشيلسي يكشف عن حديثه مع ميسي

كشف أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عن حديثه مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عقب مواجهة الفريقين 3-0، مساء الأربعاء، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي، في تصريحات لبرنامج رياضي إيطالي، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد هنأته (ميسي) لأنه يستمر في إحداث الفارق.. لأنه يستمر في تغيير النتائج، وفي هاتين المباراتين كان حاسمًا".

وكان كونتي قد اقترب من ميسي، بعد انتهاء المباراة، وتبادل معه الحديث مبتسمًا، ما أثار غضبًا في أوساط تشيلسي ومشجعيه.

وسجل ميسي 3 أهداف، في مرمى تشيلسي، ذهابًا وإيابًا، ليقود الفريق الكاتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.