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صحيفة: نيمار يقدم وعدا مشروطا لبرشلونة

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 09:44

صحيفة: نيمار يقدم وعدا مشروطا لبرشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

لا زال نيمار، نجم باريس سان جيرمان، يحظى بأصدقاء في برشلونة، سواءً كانوا لاعبين، أو بعض أعضاء إدارة النادي.

وفي هذا الصدد، تقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن نيمار قدم وعدًا، لبعض أصدقائه المقربين في برشلونة، بأنه لن ينتقل إلى ريال مدريد، في حالة واحدة، وهي أن يستعيده البارسا مرة أخرى.

وتشير الصحيفة إلى أن نيمار، قد وجد بيئة مثالية في برشلونة، ليس فقط للعب كرة القدم، بل أيضًا لتربية ابنه، كما يرى أنه ليس مرحبًا به، على أنه اللاعب رقم 1، في غرفة ملابس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، إلى وجود قلق، في صفوف برشلونة، من اجتماع كريستيانو رونالدو ونيمار، في ريال مدريد عام 2019.

وأبرزت الصحيفة أن مواطنه رونالدو، عاش حالة مماثلة تقريبًا، عندما انتقل من برشلونة لإنتر ميلان، مقابل 40 مليون يورو.

وعندما رغب رونالدو في العودة إلى كاتالونيا، لم يجرؤ برشلونة على دفع 45 مليون يورو لضمه، حيث دفعها ريال مدريد، وحصل على النجم البرازيلي، في عام 2002.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

من عرب 48

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