  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بوغبا يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 14:26

بوغبا يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

بدأ مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، العمل بجدية شديدة من أجل رحيل موكله عن جدران النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فإن رايولا يعتقد أن بوغبا لا يلعب في مركزه المفضل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضافت أن رايولا غير سعيد بسبب أن موكله يحصل حاليا على راتب أسبوعي أقل بكثير مما يحصل عليه زميله المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما بدأ الوكيل الشهير بالفعل الحديث مع كبار أندية أوروبا التي يقال إنها مهتمة بصاحب الـ25 عاما.

وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتبر الأكثر جدية مع نجم البيانكونيري السابق، وذلك تحسبا لرحيل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن رايولا يأمل في الحصول مجددا على عمولة كبيرة، مثلما حصد مكسبا كبيرا من انتقال بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016.

ولفتت إلى أن مينو رايولا جنى مبلغا قيمته 41 مليون جنيه إسترليني في الصفقة التي تكلفت حوالي 89 مليون إسترليني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مينو رايولا
#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار يضع شرطا للاستمرار مع باريس سان جيرمان
نيمار يضع شرطا للاستمرار مع باريس سان جيرمان

2018-03-18

مدرب برشلونة يحذر من خطورة روما
مدرب برشلونة يحذر من خطورة روما

2018-03-18

كريستيانو رونالدو: لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي
كريستيانو رونالدو: لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي

2018-03-18

الأكثر قراءة

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

2018-03-17
حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-03-17
الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

الاحتلال يستعد لهدم بيت كبها وتغيير مسار الجدار في برطعة

2018-03-17
30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

2018-03-17
70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

2018-03-17