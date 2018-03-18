كيليني يثير قلق يوفنتوس

تعرض مدافع يوفنتوس، جورجيو كيليني، للإصابة خلال مواجهة سبال (0-0)، الليلة الماضية، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كيليني طلب التغيير في الدقيقة 81، بعدما شعر بآلام في عضلات الفخذ الأيسر، حيث دخل مكانه مواطنه، أندريا بارزالي.

وسيثير اللاعب الإيطالي الدولي، القلق داخل يوفنتوس بهذه الاصابة، قبل أقل من 20 يومًا، على مواجهة ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كل من، ميراليم بيانيتش، ومهدي بن عطية، سيغيبان عن مواجهة الذهاب، بداعي تراكم البطاقات، في ظل شكوك حول لحاق كوادرادو، وبيرنارديسكي، بالمباراة، بسبب الإصابة.