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ميلان يفوز بشق الأنفس على كييفو فيرونا

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 19:48

ميلان يفوز بشق الأنفس على كييفو فيرونا
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي آيه سي ميلان وكييفو فيرونا على ملعب الأول "سان سيرو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ميلان أيضًا بالنتيجة 4-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح ميلان باب التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة لاعبه هاكن كالهانغولو، ثم في الدقيقة 33 أدرك اللاعب ماريوز ستيينسكي هدف التعادل لصالح كييفو فيرونا، وفي الدقيقة 34 أضاف اللاعب روبيرتو إنجليسي الهدف الثاني.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 اقتنص اللاعب باتريك كوتروني هدف التعادل لصالح ميلان، وفي الدقيقة 82 أحرز اللاعب أندريه سيلفا الهدف الثالث والفوز لصالح ميلان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميلان في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع، والتي فشل اللاعب فرانك كيسي من ترجمتها إلى هدف رابع.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 25 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميلان
#كييفو فيرونا
#الدوري الإيطالي

ميلان يفوز بشق الأنفس على كييفو فيرونا

ميلان يفوز بشق الأنفس على كييفو فيرونا

ميلان يفوز بشق الأنفس على كييفو فيرونا

من عرب 48

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