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ريال سوسيداد يطيح بمدربه ومديره الرياضي

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 09:04

ريال سوسيداد يطيح بمدربه ومديره الرياضي
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

قررت إدارة ريال سوسيداد الإسباني، أمس الأحد، إقالة المدير الفني للفريق، أوزيبيو ساكريستان، بسبب سوء النتائج في الليجا، هذا الموسم، فضلا عن فسخ عقد المدير الرياضي بالنادي، لورينزو خواروس لورين.

وأشار النادي في بيان، إلى أن سوء نتائج الفريق في المسابقة، هذا الموسم، وآخرها الخسارة على ملعبه (1-2) أمام خيتافي، أمس السبت، فجر الوضع بين الجماهير، التي طالبت بإقالة لورين، ولم تذكر أوزيبيو، الذي أوضح من قبل أنه لن يستمر مع الفريق، في الموسم المقبل.

وساهمت الخسارة في تفاقم أزمة الفريق، في جدول الترتيب، حيث بات يحتل المركز الخامس عشر، برصيد 33 نقطة، قبل 9 جولات من النهاية.

وبهذا يصبح ساكريستان المدرب الـ11، الذي يطاح به من منصبه، في الليجا، هذا الموسم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال سوسيداد
#إقالة المدرب
#الدوري الإسباني

من عرب 48

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