"هوس الفوز" يُبقي فيراتي مع باريس سان جيرمان

نقلت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الإثنين عن لاعب الوسط الدولي ماركو فيراتي؛ أنه اتخذ قراره بالبقاء مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان لأنه لديه "هوس الفوز" مع النادي الفرنسي.

ونقلت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن اللاعب البالغ من العمر 25 قوله "تحدثت مع مديري النادي وهم على علم بما أفكر به. الأمور واضحة: قررت البقاء".

وتردد الصيف الماضي ان اللاعب السابق لنادي بيسكارا، والذي يدافع عن ألوان سان جرمان منذ 2012، يريد الانتقال الى برشلونة الإسباني وذلك على لسان مدير أعماله السابق دوناتو دي كامبلي الذي استبدله فيراتي بالهولندي-الإيطالي الشهير مينو رايولا.

وأضاف فيراتي للصحيفة الإيطالية "قرأت بأن رايولا عرضني على برشلونة. هذا ليس صحيحا. يتملكني هوس الفوز مع باريس سان جرمان الذي أتاح لي النضوج كرجل أيضا (وكلاعب)، ومنحني فرصة المشاركة في مشروع طموح".

وواصل "أمل في ان يكون تفكير زملائي مماثلا. فخسارة واحدة لا يمكن ان تلغي كل شيء"، وذلك في اشارة منه الى الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي فاز على النادي الباريسي ذهابا وايابا 3-1 و2-1.

واعتبر فيراتي الذي يتوجه لإحراز لقبه الخامس في الدوري الفرنسي مع ناديه، أن "باريس سان جرمان ليس بعيدا كثيرا عن ريال"، علما ان الأخير أحرز اللقب الأوروبي 12 مرة، آخرها في الموسمين الماضيين، بينما لا يزال سان جرمان يبحث عن اللقب الأول رغم الأموال الطائلة التي ينفقها على التعاقدات، وأبرزها الصيف الماضي حين ضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل صفقة تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.