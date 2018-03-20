رونالدو يختار دكة البدلاء رغم حلم البيتشيتشي

يحتل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد حاليا، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 22 هدفا، متأخرا بـ3 أهداف عن المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الغريم برشلونة.

ويأمل الدون البرتغالي في تحقيق لقب جائزة البيتشيتشي وذلك لتتويج تألقه، واستعادته لمستواه خلال الأسابيع الماضية بعد بداية متعثرة للموسم الحالي.

ومع ذلك قالت صحيفة ماركا إن كريستيانو يخطط للغياب عن مباراة ريال مدريد المقبلة في الليجا ضد لاس بالماس يوم 31 آذار الجاري، وذلك من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمواجهة الصعبة خارج الأرض ضد يوفنتوس الإيطالي، يوم 3 نيسان، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو كان من الممكن أن يشارك أمام بالماس لو أن المباراة كانت على ملعب سانتياجو برنابيو، إلا أن كون المباراة خارج الأرض سيُصعب الأمر على صاروخ ماديرا، والذي يعلم جيدا أنه في عمر 33 عاما، ويحتاج لإدارة مجهوده بشكل جيد ومتوازن، وذلك حتى يتألق في المباريات المصيرية التي يحتاجه الميرنجي فيها.

ويُعد التتويج بدوري الأبطال أمل ريال مدريد الوحيد لإنقاذ موسمه الحالي.