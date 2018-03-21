كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن آرسنال يسعى لاقتناص صفقة قوية، من براثن برشلونة، قبل انطلاق مونديال 2018.

ووفقًا لصحيفة "ميرور " البريطانية، فإن الجانرز يستهدفون التعاقد مع نجم ليون الفرنسي، نبيل فقير، لتعزيز صفوف الفريق، بعد النتائج السيئة خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال، مستعد لدفع 45 مليون إسترليني، للحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا، الذي أكد وكيله مؤخرا، أنه يريد اللعب لواحد من أكبر 10 أندية أوروبية.

كما أشارت إلى أن فقير، محل اهتمام برشلونة أيضًا، علمًا بأنه سجل 21 هدفًا، وصنع 6 أهداف، حتى الآن، هذا الموسم.