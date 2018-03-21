زيدان: لم أكن أطمح أن أصير مدربا!

فجَّرالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مفاجأة، حول دخوله عالم التدريب، والذي حقّق فيه إنجازات ضخمة غير مسبوقة مع الميرنجي.

وشارك زيدان في مباراة خيرية لكرة القدم في فرنسا، وقال على هامشها تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية :"عندما كنت لاعبا محترفا لم تكن لدي أي رغبة في أن أصبح مدربًا، كنت أريد التوقف والقيام بشيء آخر تمامًا".

وأضاف: "في النهاية لم يكن الأمر كذلك، لأنك تُدرك أنه عندما يكون لديك تحديات في حياتك يجب أن تستمر، استغرقت بعض الوقت وأعددت نفسي لذلك، ثم ساد شغف الاستمرار على الجزء الجانبي من الملعب، اليوم أنا مدرب وسعيد لأن أكون كذلك".

وقال زيدان: "منذ أن تركت المدرسة في وقت قريب جدًا، كان على أن أُعد نفسي جيدًا، لقد عملت كمدير لعامين وأنا مدرب الآن منذ ثلاث سنوات، وأمضيت خمس سنوت في التحضير، وبالنسبة لي هذا كان التزامًا".

وعمل زيدان في عدة مناصب في ريال مدريد، وكان في موسم مساعدًا لكارلو أنشيلوتي، وعمل كمدرب للفريق الثاني بالنادي قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في عام 2016 ليقوده إلى المجد وصناعة التاريخ.