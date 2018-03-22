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راموس يكشف عن حلمه مع منتخب إسبانيا

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 23:44

راموس يكشف عن حلمه مع منتخب إسبانيا
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

ظهر سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، أمام وسائل الإعلام، للحديث عن مواجهة ألمانيا، وديًا، غدًا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وسيخوض راموس غدًا مباراته رقم 150 بقميص إسبانيا، وعلق على هذا بقوله، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" المدريدية: "في الحقيقة إنها لحظة خاصة، كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، ما زلت أريد تمثيل بلادي، فلا يوجد شيء أكثر جمالًا من هذا".

وتابع: "سأستمر في تمثيل المنتخب، طالما كنت قادرًا على ذلك، أريد أن أكون أكثر من ارتدى هذا القميص في التاريخ، وهذا لن يكون سهلًا".

وأضاف نجم ريال مدريد: "نحن نؤمن بأنفسنا، لقد كنا أبطالًا قبل ذلك، ونريد أن نكون مرة أخرى، نحن فريق سيذهب من أجل الفوز بالمونديال، مثل الفرق الأربعة أو الخمسة الأخرى (المرشحة)".

وعن نهائي يورو 2008، عندما توجت إسبانيا باللقب، على حساب ألمانيا، قال راموس: "كانت مباراة صعبة للغاية، فزنا فيها بفضل هدف فرناندو توريس، كانت مباراة عبارة عن صراع أجيال".

وبخصوص كثرة لاعبي ريال مدريد في المنتخب، قال: "الأجيال تتغير وكرة القدم تطرح لاعبين جدد، الآن هناك لاعبون من الريال أكثر من برشلونة".

واستدرك: "لكن لا يوجد فرق، فلسفة برشلونة هي التي كانت تسيطر على المنتخب سابقًا، والآن أصبح الفريق أكثر توازنًا.. هناك الكثير من الفرق التي تمثل المنتخب، وهذا جيد لكرة القدم الإسبانية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#راموس
#منتخب إسبانيا
#المونديال
#مباراة ودية

من عرب 48

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