مدرب البرتغال: كأس العالم هدف وليس حلما

تحدث فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تطلعاته في كأس العالم بروسيا، وذلك قبل المباراة الودية، غدا الجمعة، أمام مصر.

ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية، تصريحات سانتوس قبل السفر إلى سويسرا لخوض المباراة، والتي قال فيها: "في المونديال ليس لدينا أحلام بل لدينا هدف، نحن لسنا من المفضلين للفوز باللقب، ولكننا سنقاتل كما فعلنا في اليورو".



وحول قيمة كريستيانو رونالدو كقائد للمنتخب، تابع: "هو يبقى كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، لاعب مهم جدا لنا".



كما علق على إمكانية رحيل الدون إلى الدوري الصيني، موضحا: "دعونا نلعب أولا أمام مصر ثم هولندا، لسنا هنا للحديث عن اللعب في الصين، يجب أن نركز على المنتخب".



وأضاف: "كنت أتمنى انضمام لاعبين مثل روبين دياز، لأول مرة مع المنتخب، بالإضافة لفابيو كوينتراو وويليام كارفاليو، ولكن الإصابات حالت دون ذلك، في تلك الفترة من الموسم الإصابات تكون طبيعية نتيجة الإجهاد، ولكن لا يزال هناك مزيد من الوقت لعودتهم".



واختتم: "أخبرت اللاعبين بأن عليهم الاستمتاع بتلك المرحلة وبالمباريات التي سنلعبها، تلك الفترة لن تكون للاختبار بل من أجل تقديم كل ما لديهم".