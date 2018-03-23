بنزيمة وبيل يحسمان مستقبلهما مع ريال مدريد

حسم الثنائي كريم بنزيمة وغاريث بيل نجما ريال مدريد الإسباني، مستقبلهما مع الفريق الملكي، في ظل تردد أنباء حول رحيلهما عن المرينغي خلال الصيف المقبل.

وقالت شبكة "برنابيو ديغيتال" المهتمة بأخبار ريال مدريد، إن الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني من مستوى متواضع هذا الموسم، لا يرغب في الرحيل عن الملكي في الموسم المقبل، حتى إذا ضم النادي مهاجمًا آخر أو رحل مواطنه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتابعت الشبكة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني الأقرب للانضمام إلى قلعة الملكي في الصيف المقبل من أجل تدعيم هجوم المرينغي، ورغم تلك الخطوة فإن بنزيمة لا يخطط للرحيل عن ملعب "سانتياغو برنابيو".

أما بالنسبة لغاريث بيل، أشارت الشبكة إلى أن الويلزي يرغب في العودة للدوري الإنجليزي، بعدما رحل عن توتنهام متجهًا إلى ريال مدريد في 2013.

وأضافت الشبكة أن بيل غير راضٍ عن دوره الثانوي في ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، ويريد العودة للبريمييرليغ لكن الفريق الملكي لن يتخلى عنه بأقل من 100 مليون يورو في الصيف المقبل.

واختتمت الشبكة تقريرها مؤكدة أن بيل مقتنع بأن مستقبله في الموسم المقبل خارج ريال مدريد.