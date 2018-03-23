دي بروين يطالب عدم مقارنته بميسي وكريستيانو

طالب كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعدم مقارنته باللاعبين الأفضل في العالم حاليا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات لصحيفة هيت بيلانغ فان ليمبورغ "من المستحيل مقارنتي معهما، مراكزنا مختلفة تمامًا".

وأضاف "هما يلعبان في أماكن متقدمة في الملعب، وقريبة من مرمى الخصوم، ويسجلون أهدافا عشر مرات أكثر مني، إذا سجلت 10 اهداف في موسم واحد، فإنهما يسجلان مائة، ولكن لدي مهام أخرى على أرض الملعب".

وعن مراقبته الشديدة من جانب خصوم السيتي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قال "لا أشعر أنني مستهدف حقا من قبل الخصوم، التعرض للعرقلة والتدخلات القوية هو جزء من كرة القدم".

واختتم "أنا لا أبكي عندما أتعرض للضرب، أعض أسناني وأستمر، مع أو بدون ألم، كرة القدم هي ببساطة رياضة التحامات بدنية، وما يحدث هو أمر طبيعي".