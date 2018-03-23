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ريال مدريد يجهز عرضا جديدا لكريستيانو

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 14:37

ريال مدريد يجهز عرضا جديدا لكريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تجهز إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، عقدًا جديدًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تهدف من خلاله إلى رفع راتب الدون السنوي، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن رونالدو يرغب في الحصول على عقد جديد يتساوى راتبه فيه على الأقل بالثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" إن رونالدو يتقاضى حاليا راتبا سنويا يقدر بـ21 مليون يورو، وتنوي إدارة ريال مدريد زيادته بقيمة 9 مليون يورو ليصبح راتبه 30 مليون يورو.

ولكن في نفس الوقت أشارت الصحيفتان إلى أن هذا المبلغ لن يرضى رغبات صاروخ ماديرا، الذي وصف نفسه مؤخرا بأنه "الأفضل في العالم"، حيث إنه سيظل أيضا أقل مما يتقاضاه ميسي "40 مليون يورو" ونيمار"35 مليون يورو".

ومن المتوقع أن تقدم إدارة الملكي العرض الجديد لرونالدو بنهاية الموسم الحالي، ولكن ليس واضحًا حتى الآن مدة عقد صاحب الـ33 عامًا الجديد، علمًا بأن عقده سينتهي عام 2021.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي
#نيمار دا سيلفا

من عرب 48

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