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مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 20:13

مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم يوفنتوس
اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإبرام صفقة من نظيره يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن مانشستر يونايتد يحضر عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا، لاعب السيدة العجوز.

وأوضحت أن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، أصدر تعليماته للمدير التنفيذي للنادي، إد وودوارد، لتقييم مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب البرازيلي، الصيف المقبل.

وارتبط لاعب بايرن ميونخ السابق، بالانتقال لمانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، عندما راقبه السير أليكس فيرغسون مع ناديه البرازيلي السابق غريميو، ثم في شاختار الأوكراني.

ويثق مانشستر يونايتد بقدرته على التعاقد مع اللاعب البرازيلي، الصيف المقبل، خاصة أنه يلعب معارًا مع النادي الإيطالي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وعلى الرغم من أن مورينيو، زعم أنه لن يتجه لضم لاعبين في الهجوم الصيف المقبل، بعد ضم أليكسيس سانشيز، إلا أن مستقبل كل من مارسيال وماتا، قد يدفع المدرب البرتغالي، للنظر في الخيارات الهجومية المتاحة في الصيف المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دوغلاس كوستا
#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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