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مانشستر يونايتد يفسخ عقد إبراهيموفيتش

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 10:19

مانشستر يونايتد يفسخ عقد إبراهيموفيتش
النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن مانشستر يونايتد، أمس الخميس، فسخ عقد لاعبه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد اتفاق بين الطرفين.

وقال الموقع الرسمي لليونايتد، إن النادي يشكر إبراهيموفيتش، على مساهمته مع الفريق، منذ وصوله، ويتمنى له التوفيق في المستقبل.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إبراهيموفيتش سيذهب إلى الدوري الأميركي، من بوابة لوس أنجلوس غالاكسي.

وكان نجم برشلونة السابق، قد سجل 28 هدفا في 46 مباراة، مع مانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي، في نيسان/أبريل من العام المنقضي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زلاتان إبراهيموفيتش
#مانشستر يونايتد
#الدوري الأميركي

من عرب 48

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