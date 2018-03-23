مانشستر يونايتد يفسخ عقد إبراهيموفيتش

أعلن مانشستر يونايتد، أمس الخميس، فسخ عقد لاعبه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد اتفاق بين الطرفين.

وقال الموقع الرسمي لليونايتد، إن النادي يشكر إبراهيموفيتش، على مساهمته مع الفريق، منذ وصوله، ويتمنى له التوفيق في المستقبل.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إبراهيموفيتش سيذهب إلى الدوري الأميركي، من بوابة لوس أنجلوس غالاكسي.

وكان نجم برشلونة السابق، قد سجل 28 هدفا في 46 مباراة، مع مانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي، في نيسان/أبريل من العام المنقضي.