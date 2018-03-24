الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين

جرت مساء، الجمعة، مباراة ودية جمعت بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين على استاد "الاتحاد"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 افتتح اللاعب إيفير بانيغا باب التسجيل بهدف الأرجنتين الأول، ثم في الدقيقة 85 حسم اللاعب مانويل لاتزيني المباراة بهدف ثان لصالح المنتخب الأرجنتيني.

تجدر الإشارة إلى المنتخب الإيطالي سيغيب عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، وذلك بعد خسارة الملحق الأوروبي أمام نظيره السويدي بالنتيجة 0-1.