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الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 02:30

الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الجمعة، مباراة ودية جمعت بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين على استاد "الاتحاد"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل المنتخبين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 افتتح اللاعب إيفير بانيغا باب التسجيل بهدف الأرجنتين الأول، ثم في الدقيقة 85 حسم اللاعب مانويل لاتزيني المباراة بهدف ثان لصالح المنتخب الأرجنتيني.

تجدر الإشارة إلى المنتخب الإيطالي سيغيب عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، وذلك بعد خسارة الملحق الأوروبي أمام نظيره السويدي بالنتيجة 0-1.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأرجنتين
#إيطاليا
#كأس العالم
#مونديال 2018

الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين

الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين

الأرجنتين تهزم إيطاليا بهدفين نظيفين

من عرب 48

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