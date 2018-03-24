  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

المنتخب الإسباني يحرر لاعبه دافيد سيلفا!

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 20:30

المنتخب الإسباني يحرر لاعبه دافيد سيلفا!
من اليمين: النجم الإسباني دافيد سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

حصل لاعب الوسط الهجومي دافيد سيلفا على إذن لترك منتخب إسبانيا لكرة القدم لأسباب شخصية، بحسب ما أعلن منتخبه الوطني السبت.

واستهل سيلفا مباراة بلاده ضد ألمانيا (1-1) الجمعة في دوسلدروف، قبل أن يفسح المجال للوكاس فاسكيز في الدقيقة 71.

وذكر الحساب الخاص للمنتخب الإسباني على موقع تويتر أن "دافيد سيلفا تم تحريره لأسباب شخصية".

ويعني ابتعاد سيلفا عدم مشاركته في مباراة إسبانيا مع الأرجنتين الثلاثاء المقبل ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018، على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

ولم يعلن عن سبب حصول سيلفا على إذن بالرحيل، لكن يرجح أن يكون للاطمئنان على حالة طفله ماتيو الذي ولد في وقت مبكر في فالنسيا، ما دفعه أيضا للغياب عن عدة مباريات لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دافيد سيلفا
#منتخب إسبانيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ريال مدريد يترقب قرار زيدان بشأن مصيره
ريال مدريد يترقب قرار زيدان بشأن مصيره

2018-03-24

صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي
صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي

2018-03-24

بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم
بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم

2018-03-24

الأكثر قراءة

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

2018-03-23
حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

2018-03-23
بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

2018-03-23

"اكتشاف المفاعل السوري متأخرًا يعكس تقصيرًا استخباراتيًا خطيرًا"

2018-03-23
فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

2018-03-23