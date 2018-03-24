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برشلونة يرغب بإبرام صفقة برازيلية جديدة

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 09:48

برشلونة يرغب بإبرام صفقة برازيلية جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، لن يكتفي بتعاقده مع الثلاثي البرازيلي باولينيو وفيليب كوتينيو وآرثر ميلو، حيث كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام البارسا، بموهبة جديدة من أرض السامبا.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن الفريق الكاتالوني يهتم بالحصول على خدمات باولينيو، مهاجم فاسكو دي جاما البرازيلي، والبالغ من العمر 17 عاما.

وقال الموقع، إن اللاعب لفت الأنظار إليه في موطنه، بعد أن أصبح أصغر لاعب في التاريخ، يسجل لفريق فاسكو دي جاما، متفوقًا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب البلوغرانا الحالي، كوتينيو.

كما تم اختيار باولينيو، كأفضل موهبة شابة في البرازيل العام الماضي، متفوقا على كل من آرثر ميلو، وفينيسيوس جونيور، المنتظر رحيلهما لبرشلونة وريال مدريد، على الترتيب، خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد باولينيو، 30 مليون يورو، وهو مبلغ ليس بالكثير على كبار الأندية الأوروبية، التي تريد تعزيز صفوفها بصفقات مميزة، الصيف المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#باولينيو

من عرب 48

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