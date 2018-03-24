  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 14:18

بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أثنى حارس منتخب إيطاليا، جانلويجي بوفون، على الأرجنتين بعد فوزها على فريقه بثنائية نظيفة أمس، ضمن استعدادات المنتخب اللاتيني للمونديال.

وأكد أن الأرجنتين التي يقودها خورخي سامباولي تعد "مرشحة للفوز بلقب المونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا".

وفازت الأرجنتين بثنائية نظيفة أمس على إيطاليا على ملعب الاتحاد في مانشستر، وستواجه إسبانيا في ودية أخرى الثلاثاء المقبل في مدريد ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا المقرر انطلاقه الصيف المقبل.

وفي تصريحات عقب المباراة قال بوفون "علينا تهنئة الأرجنتين، قدمت مباراة كبيرة".

وأوضح أن "الأرجنتين تتحلى بكثير من المهارات.. وتعتمد على لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي، فهي مرشحة للفوز بالمونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا".

ولن تشارك إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاما في المونديال بعد سقوطها في الملحق الفاصل المؤهل أمام السويد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وواصل "إيطاليا في مرحلة إعادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل للمونديال.. إنها لحظة تاريخية خاصة جدا ولكن في حقبة أخرى قد تكون مباراة إيطاليا-الأرجنتين في نصف نهائي أو نهائي مونديال".

وعبر عن "سعادته" بعد عودة زميله بيوفنتوس غونزالو هيغوين للمنتخب الأرجنتيني بعد تسعة أشهر دون استدعائه، كما أكد على أن باولو ديبالا "سيلعب في مونديال روسيا".

وأوضح "نحن سعداء بديبالا في فريق يوفنتوس إنه لاعب رائع وسيلعب في المونديال ولا يوجد شك في ذلك".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جانلويجي بوفون
#الأرجنتين
#البرازيل
#ألمانيا
#إسبانيا
#كأس العالم
#مونديال 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي
صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي

2018-03-24

شرط وحيد يقرب بيل من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
شرط وحيد يقرب بيل من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

2018-03-24

برشلونة يرغب بإبرام صفقة برازيلية جديدة
برشلونة يرغب بإبرام صفقة برازيلية جديدة

2018-03-24

الأكثر قراءة

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

2018-03-23
حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

2018-03-23
بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

2018-03-23
فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

2018-03-23
مقتل 37 مدنيا حرقا بقصف روسي بالنابالم على الغوطة

مقتل 37 مدنيا حرقا بقصف روسي بالنابالم على الغوطة

2018-03-23