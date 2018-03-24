شرط وحيد يقرب بيل من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

يقترب الويلزي غاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للملكي، خلال المباريات الأخيرة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه من الصعب على غاريث بيل الاستمرار في ريال مدريد حال بقاء الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للفريق الملكي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن زملاء غاريث بيل في ريال مدريد يرون أنه سوف ينضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل، حال عدم حدوث تغيير في الجهاز الفني للمرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم بيل مقابل 90 مليون جنيه إسترليني وجعله أعلى لاعب في صفوف الفريق من حيث الراتب، وذلك بعدما فشل في ضمه قبل بداية الموسم الماضي، علمًا بأن تشيلسي أبدى أيضًا اهتمامه باللاعب.

وشددت الصحيفة على أن علاقة غاريث بيل مع زيدان ليست على ما يرام بعدما شعر الويلزي بأن الفرنسي يبعده عن زملائه بالفريق الملكي.

يشار إلى أن غاريث بيل انتقل لريال مدريد من توتنهام في صيف 2013، ولكنه لم يحظ بثقة جماهير المرينغي بسبب كثرة إصاباته.