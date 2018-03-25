أغويرو يحدد وجهته بعد مانشستر سيتي

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، موعد رحيله عن السيتزينز، علمًا بأن عقده مع النادي الإنجليزي ينتهي في عام 2020.

وقال أغويرو في تصريحات لقناة "فوكس سبورت" الأرجنتينية اليوم، الأحد، عن مستقبله مع مان سيتي "عندما ينتهي عقدي هنا عام 2020، سأعود إلى إندبندينتي (النادي الذي شهد بداية مسيرته)".

وتحدث أغويرو عن المنتخب الأرجنتيني وقال "أشعر أنني مدين للمنتخب الوطني، والطريقة الوحيدة التي أستطيع بها سداد هذا الدين هي الفوز بكأس العالم".

وخلال تصريحاته، مازح مواطنه غونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس الذي عاد لتشكيلة المنتخب وقال "كان من الأفضل لي ألا يتم استدعاؤه".

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين يستعد لخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام إسبانيا، استعدادًا لمونديال روسيا بالصيف المقبل، علمًا بأن التانغو حقق الفوز في وديته الأولى أمام إيطاليا بثنائية دون رد.