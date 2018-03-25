توخيل يرفض تدريب بايرن ميونخ!

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، رفض تولي القيادة الفنية لفريق بايرن ميونخ بداية الموسم المقبل.

وبحسب كريستيان فالك الصحفي في "سبورت بيلد" الألمانية، فإن توخيل قال لا لإدارة بايرن، حيث سيتولى تدريب فريق كبير خارج ألمانيا.

وارتبط اسم توخيل بتولي القيادة الفنية للفريق البافاري، طوال الفترة الماضية، خاصة بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للبايرن.

يُذكر أن توخيل أقيل من منصبه نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد البي فاو بي للتتويج بلقب كأس ألمانيا على حساب آينتراخت فرانكفورت، بسبب مشاكل مع إدارة النادي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.