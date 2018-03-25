سببان يدفعان برشلونة لحسم صفقة غريزمان سريعا!

يحاول نادي برشلونة الإسباني تسريع المفاوضات لإتمام صفقة التعاقد مع أنطوان غريزمان، نجم هجوم المنافس المحلي أتلتيكو مدريد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة تريد حسم صفقة ضم الدولي الفرنسي في أقرب وقت ممكن لسببين، أولهما قطع الطريق على أي محاولة من جانب أتلتيكو للتجديد للاعب، وثانيا تصريحات اللاعب نفسه الأخيرة، والتي قال فيها إنه يريد حسم مستقبله بشكل واضح قبل بطولة كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية أن هناك 3 محاور رئيسية سترسم ملامح حسم صفقة انضمام غريزمان لصفوف البلوغرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إن المحور الأول هو أن إدارة برشلونة لا تريد أن تتسبب صفقة غريزمان في كسر الحد الأقصى للأجور في النادي، لذلك سيتم تعويض اللاعب بإدراج بعض المكافآت الإضافية في عقده، والمرتبطة بتحقيق أهداف معينة.

أما المسألة الثانية فهي أن إدارة البارسا تريد الحصول على اللاعب بموافقة إدارة أتلتيكو، لذلك من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من الناديين قريبا جدا من أجل أن يعلن برشلونة نيته رسميا ضم المهاجم الفرنسي.

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد غريزمان (27 عاما) مع أتلتيكو مدريد قيمته 100 مليون يورو، إلا أن برشلونة ينوي إغراء النادي المدريدي بدفع أموال أكثر قليلا من هذا المبلغ، على أن يتم تقسيم المبلغ على دفعتين.

وتتعلق المسألة الثالثة والأخيرة بتاريخ انضمام غريزمان لبرشلونة، حيث لا تريد إدارة البارسا أن تحسم أي شيء على المستوى الرسمي قبل تموز/يوليو المقبل، وذلك بسبب بعض الأمور المتعلقة بالسنة المالية، لكن في نفس الوقت ستحرص إدارة البلوغرانا على ربط اللاعب بشكل مبدئي قبل هذا التاريخ، بحيث يتم رفع الضغوطات الذهنية عن أنطوان غريزمان خلال مشاركته مع منتخب الديوك في المونديال.