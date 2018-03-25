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ميسي يتدرب في ريال مدريد

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 13:45

ميسي يتدرب في ريال مدريد
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

شارك ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في التدريبات الجماعية مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني صباح اليوم، الأحد، على أرضية مدينة ريال مدريد الرياضية، وذلك بعد أن قضى يوم أمس في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد البرغوث وزملاؤه في منتخب التانغو، للمباراة الدولية الودية ضد إسبانيا، يوم الثلاثاء، على ملعب واندا مترو بوليتانو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مصادر مقربة من فريق المدرب خورخي سامباولي، أكدت أن ميسي جاهز للمشاركة في المباراة ضد لاروخا، وذلك بعد أن غاب مؤخرا عن الودية ضد إيطاليا في مدينة مانشستر الإنجليزية، بسبب إصابة طفيفة.

ورغم ذلك فإن الجهاز الفني للأرجنتين لا يريد المخاطرة بصاحب الـ30 عاما، ولن يتم حسم مشاركته من عدمها إلا في اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن وجود ليو ميسي في مدينة ريال مدريد الرياضية، أثار انتباه عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية، والتي حرصت على متابعة حضور نجم البلوغرانا في معقل الغريم الملكي، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليونيل ميسي
#ريال مدريد
#الأرجنتين
#إسبانيا

من عرب 48

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