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المصري النني يوقع عقدا طويل الأمد مع آرسنال

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 19:36

المصري النني يوقع عقدا طويل الأمد مع آرسنال
اللاعب المصري محمد النني (وكالات)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

وقع لاعب وسط منتخب مصر لكرة القدم، محمد النني عقدا جديدا طويل الأمد مع ناديه آرسنال بحسب ما أعلن الأخير، الإثنين، من دون أن يكشف عن مدته.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف آرسنال قادما من بازل السويسري في كانون الثاني/يناير 2016 وخاض في صفوفه 65 مباراة.

وقال النادي اللندني على موقعه الرسمي "يسعدنا أن نعلن بأن النني وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي".

وكان مدرب آرسنال الفرنسي أرسين فينغر اعتبر بأن النني احتاج إلى بعض الوقت لكي يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه نجح بعد ذلك.

وبدأ النني مسيرته في صفوف المقاولون قبل الانتقال إلى صفوف بازل عام 2013، وهو أحد افراد المنتخب المصري الذي يشارك في مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.

وسجل النني هدفين في صفوف آرسنال أحدهما في المباراة ضد برشلونة التي خسرها فريقه 1-3 الموسم الماضي، والثاني في مرمى باتي بوريسوف خلال فوز فريقه الساحق 6-0 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد النني
#آرسنال

من عرب 48

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