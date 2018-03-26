  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يضع إيكاردي في موقف صعب

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 08:57

ريال مدريد يضع إيكاردي في موقف صعب
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وضع ريال مدريد، لشرط قد يكون قاسيا من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة النادي الملكي تشترط خروج وكيلة أعمال إيكاردي من التفاوض، من أجل استقطاب إيكاردي ليكون بديلا للاعبه الفرنسي كريم بنزيمة.

صعوبة موقف إيكاردي، ينطلق من كون واندا نارا هي زوجته، والتي ارتبط معها بقصة حب طويلة، وهو الأمر الذي قد يضع النجم الأرجنتيني في موقف صعب للغاية.

ويملك إيكاردي، شرطا جزائيا في عقده قيمته 120 مليون يورو، وهو ما قد يسهل من مهمة الريال في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد، للتعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل، في ظل المستوى المتواضع للفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل 8 أهداف فقط في كل البطولات هذا الموسم.

وبهذا الشرط، فإن ريال مدريد قد وضع واندا على قائمته السوداء، التي وضع عليها أيضا أكثر من وكيل أعمال، أشهرهم مينو رايولا.

ملف خاص | يوم الأرض

#ريال مدريد
#كريم بنزيمة
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان جيرمان ينضم لسباق التعاقد مع لاعب جزائري
سان جيرمان ينضم لسباق التعاقد مع لاعب جزائري

2018-03-26

لماذا رفض توخيل تدريب بايرن ميونخ؟
لماذا رفض توخيل تدريب بايرن ميونخ؟

2018-03-26

مدرب البرازيل يكشف تشكيلته لمواجهة ألمانيا
مدرب البرازيل يكشف تشكيلته لمواجهة ألمانيا

2018-03-26

الأكثر قراءة

القسام تبدأ مناورات

القسام تبدأ مناورات "الصمود والتحدي" في غزة

2018-03-25
موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران

موفاز: بولتون حاول إقناعي بضرب إيران

2018-03-25
السلطة تبلغ إسرائيل بوقف رواتب موظفيها بغزة بداية نيسان

السلطة تبلغ إسرائيل بوقف رواتب موظفيها بغزة بداية نيسان

2018-03-25
العثور على جثة الشاب جاكي أيّوب من فسّوطة ببيت لحم

العثور على جثة الشاب جاكي أيّوب من فسّوطة ببيت لحم

2018-03-25
حزب الله ينفي: أنباء عن غارة إسرائيلية في بعلبك

حزب الله ينفي: أنباء عن غارة إسرائيلية في بعلبك

2018-03-25