ريال مدريد يضع إيكاردي في موقف صعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وضع ريال مدريد، لشرط قد يكون قاسيا من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة النادي الملكي تشترط خروج وكيلة أعمال إيكاردي من التفاوض، من أجل استقطاب إيكاردي ليكون بديلا للاعبه الفرنسي كريم بنزيمة.

صعوبة موقف إيكاردي، ينطلق من كون واندا نارا هي زوجته، والتي ارتبط معها بقصة حب طويلة، وهو الأمر الذي قد يضع النجم الأرجنتيني في موقف صعب للغاية.

ويملك إيكاردي، شرطا جزائيا في عقده قيمته 120 مليون يورو، وهو ما قد يسهل من مهمة الريال في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد، للتعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل، في ظل المستوى المتواضع للفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل 8 أهداف فقط في كل البطولات هذا الموسم.

وبهذا الشرط، فإن ريال مدريد قد وضع واندا على قائمته السوداء، التي وضع عليها أيضا أكثر من وكيل أعمال، أشهرهم مينو رايولا.