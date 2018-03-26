سان جيرمان ينضم لسباق التعاقد مع لاعب جزائري

انضم باريس سان جيرمان الفرنسي، لسباق التعاقد مع الدولي الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر لفريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إن باريس سان جيرمان ينافس ثنائي البريمييرليغ مانشستر يونايتد وليفربول على ضم فوزي غلام الذي عاد لتدريبات نابولي هذا الأسبوع بعد تعافيه من الإصابة.

وأشار الموقع إلى أن باريس سان جيرمان يملك علاقة جيدة مع نابولي، حيث نجح من قبل في ضم إيزيكل لافيتزي وإدينسون كافاني من الفريق الجنوبي.

وتابع أن غلام يملك شرطا جزائيا بقيمة 35 مليون يورو، ما يشعل المنافسة بين الفرق الثلاثة التي ترغب في دفع المبلغ وضم الدولي الجزائري.

واختتم أن البريمييرليغ يعتبر الوجهة الأقرب لفوزي غلام، في ظل إعجاب يورغن كلوب مدرب الريدز بقدراته، كما أن خورخي مينديز وكيل اللاعب يمتلك علاقة رائعة مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.