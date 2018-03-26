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كورتوا يتحدث عن مصيره مع تشيلسي

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 14:31

كورتوا يتحدث عن مصيره مع تشيلسي
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله مع البلوز، بعد اهتمام ريال مدريد، بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كورتوا، في تصريحات نشرتها صحيفة "الديلي ميل"، إنه فخور باللعب في تشيلسي، ويرغب في تحقيق المزيد من النجاحات مع البلوز.

وتابع كورتوا، أنه يتبقى له عاما في عقده مع تشيلسي، مشيرا إلى شعوره بالراحة في البلوز.

وأضاف "في نهاية الموسم الجاري، سوف أجلس مع الإدارة، للحديث عن تمديد العقد، لكني أعلم بأنني سأكون حارس تشيلسي في الموسم المقبل".

وختم كورتوا حديثه، بأنه يرغب في خوض نهائيات كأس العالم بذهن صافي، بعد حسم مستقبله مع تشيلسي، في نهاية الموسم الجاري.

وتقول الصحفية الإنجليزية، إن تشيلسي عرض على كورتوا، تمديد عقده مع الفريق، مقابل ضعف راتبه الأسبوعي الحالي، والمقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني.

ملف خاص | يوم الأرض

#تيبو كورتوا
#تشيلسي

من عرب 48

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