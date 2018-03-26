لماذا رفض توخيل تدريب بايرن ميونخ؟

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أسباب رفض توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند السابق، تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ الموسم المقبل.

وقال موقع "سبورت 1" الألماني "إدارة بايرن ميونخ كانت مقتنعة بتوخيل عدا رئيس النادي أولي هونيس، والذي جاءت موافقته متأخرة".

وأضاف "توخيل أخبر إدارة بايرن الخميس الماضي أنه اقترب من قيادة فريق أوروبي كبير، رغم محاولات إقناعه من قبل رومينيغه وهونيس وحميديتش، ولكن توخيل كان قد قدم وعدًا للنادي الأوروبي قبل 10 أيام من محاولات إدارة البافاري".

وأشار الموقع، إلى أن تردد هونيس كان سببًا في فشل التعاقد مع توخيل، خاصة بعد أن تم الاتصال به عقب إقالة أنشيلوتي من قبل رومينيغه، لكن هونيس قام بإسناد المهمة ليوب هاينكس".

وأتم "استمرار هاينكس يعد حاليا الخطة الأولى لبايرن، والخطة الثانية تشمل التعاقد مع لوسيان فافر، أو نيكو كوفاتش، أو ماوريسيو بوكيتينو، ولا يوجد الكثير من الوقت أمام البافاري لحسم القرار النهائي".