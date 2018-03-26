مدرب البرازيل يكشف تشكيلته لمواجهة ألمانيا

ينوي أدينور ليوناردو ليوناردو باتشي "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، إجراء تغيير وحيد، على تشكيل السامبا أمام ألمانيا، في المباراة الودية المقرر إقامتها بين المنتخبين مساء غد الثلاثاء.

وذكر موقع "Globoesporte" البرازيلي أن تيتي أخبر الصحفيين المرافقين لبعثة المنتخب أن تشكيلة السليساو لمباراة ألمانيا ستشهد تغييرا وحيدا عن تشكيلة مباراة روسيا التي أقيمت الجمعة الماضي وذلك بالدفع بفرناندينيو بدلا من دوغلاس كوستا.

وأضاف أن تيتي سيعتمد على طريقة اللعب كما هي 4-3-3 حيث سيتكون وسط الملعب من الثلاثي كاسيميرو وباولينيو وفيرناندينيو، فيما يشارك كوتينيو في مركز الجناح الأيسر بدلا من الوسط.

وتابع "لن يشهد خط الدفاع أي تغييرات بتواجد صاحبي الخبرة تياغو سيلفا وجواو ميراندا، في حين بدأت الصحف البرازيلية مناقشة إمكانية الدفع بماركينيوس بدلا من سيلفا".

ووفقا لما أورده الموقع، تأتي تشكيلة منتخب السامبا المتوقعة لمباراة ألمانيا كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألفيس، ميراندا، سيلفا ومارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو، باولينيو وفيرناندينيو

خط الهجوم: كوتينيو، ويليان وجابريل جيسوس