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ميلان يقترب من تجديد عقد غاتوزو

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 14:27

ميلان يقترب من تجديد عقد غاتوزو
المدرب الإيطالي إيفان غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أشارت العديد من التقارير الصحفية، أن ميلان الإيطالي، يقترب بشكل كبير من تجديد عقد مديره الفني إيفان غاتوزو.

وحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن غاتوزو سوف يحصل على مليوني يورو، كراتب سنوي، إضافة إلى المكافآت، وأنه سوف يوقع، الأربعاء المقبل، على عقد لمدة 3 سنوات.

وذكرت الصحيفة، ما أكد عليه المدير الفني للروسونيري، مرارًا وتكرارًا، وهو تعهده ببذل كل ما هو ضروري، لإعادة الفريق إلى القمة مرة أخرى.

وكان غاتوزو، قد تولى تدريب الفريق الأول لميلان، تاركًا خلفه، مهمة تدريب فريق الشباب بالنادي، بعد إقالة المدرب السابق، مونتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ونجح غاتوزو، في الفوز بـ13 مباراة من إجمالي 23 مواجهة، قاد فيها الروسونيري هذا الموسم.

ملف خاص | يوم الأرض

#ميلان
#إيفان غاتوزو

من عرب 48

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