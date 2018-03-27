بوغبا ومبابي يقودان فرنسا للفوز على روسيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أجرى المدرب ديدييه ديشان تغييرات جذرية على تشكيلة منتخب فرنسا التي خسرت أمام كولومبيا قبل أربعة أيام، وتغلب الثلاثاء على مضيفته روسيا 3-1 في مباراة دولية ودية في كرة القدم استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وجاء الشوط الأول خاليا من الإثارة باستثناء فرصة خطيرة لكل منتخب، قبل أن ينهيه كيليان مبابي (19 عاما) بهدف التقدم (40)، وفي الثاني عزز بول بوغبا الفارق من ضربة حرة جميلة (49)، قبل أن يقلصه فيدور سمولوف (68)، ثم يضيف مبابي هدفه الثاني (83).

وهذه المباراة الأخيرة لفرنسا قبل أن يعلن المدرب ديشان في 15 أيار/مايو تشكيلته النهائية لمونديال الصيف المقبل.

على ملعب سان بطرسبرغ وأمام 51 ألف متفرج، اعتمد ديشان خطأ هجوميا شابا يتألف من مبابي وأنطوني مارسيال وعثمان ديمبيلي بدلا من الهداف أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو.

وبعد الخسارة الأخيرة أمام كولومبيا 2-3 في باريس، عاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بوغبا إلى التشكيلة الأساسية ليلعب بجانب نغولو كانتي وأدريان رابيو، فيما حصل الظهير لوكاس هرنانديز على فرصة خوضه المباراة الدولية الأولى وخاض ظهير شتوتغارت الألماني الشاب بنجامان بافار مباراته الدولية الثالثة. وفي قلب الدفاع، حل لوران كوسيلني بدلا من رافايل فاران بجانب صامويل أومتيتي.

بدوره، أجرى ستانيسلاف تشيرشيسوف مدرب روسيا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت الجمعة أمام البرازيل 0-3 في موسكو.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل بداية المباراة تكريما لأرواح 64 شخصا بينها 41 طفلا قضوا نتيجة حريق في مركز تجاري في سيبيريا الثلاثاء.

وبعد بداية باهتة وأفضلية استحواذ نسبي لفرنسا، حصلت روسيا على أول فرصة خطيرة بتسديدة من حدود نقطة الجزاء لفيدور سمولوف أنقذها الحارس هوغو لوريس ببراعة (15).

ورد مبابي من مسافة قريبة داخل المنطقة بتسديدة وسط المرمى صدها الحارس أندري لونيف بعد عرضية من مارسيال (27).

لكن بوغبا مرر كرة ذكية في ظهر الدفاع من منتصف الملعب استغلها مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، على أكمل وجه فراوغ الدفاع وسدد أرضية خدعت الحارس مسجلا هدفه الدولي الثاني (40).

ورفع بوغبا النتيجة من ضربة حرة متقنة في الزاوية اليمنى البعيدة (49)، لتكون أول مرة يسجل فيها ويمرر كرة حاسمة في مباراة واحدة مع المنتخب. كما هو أول هدف مع فريقه مانشستر يونايتد أو المنتخب منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (21 مباراة).

وبعد محاولة روسية خطيرة لفلاديمير غرانات من مسافة قريبة بجانب القائم (58)، لعب الظهير الأيمن البديل ايغور سمولنيكوف عرضية جميلة على القائم البعيد تابعها سمولوف بيسراه من المنطقة الصغرى إلى يمين لوريس مقلصا الفارق (68).

وبعد إجراء عدة تبديلات للطرفين، أعاد مبابي الفارق إلى هدفين عندما استلم الكرة على حافة المنطقة من لاعب الوسط بليز ماتويدي، فتلاعب بالمدافع الألماني الأصل رومان نيوشتاتر وسدد أرضية مرت بين قدمي الحارس (83). وأصبح مبابي (19 عاما و3 أشهر) أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتلعب روسيا في دور المجموعات من كأس العالم مع الأوروغواي ومصر والسعودية، وفرنسا مع أستراليا والبيرو والدنمارك.