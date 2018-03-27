تقارير: إنريكي رفض تعاقد برشلونة مع غريزمان

تتوالى التقارير التي تتحدث عن اهتمام برشلونة الاسباني بالتعاقد مع أنطوان غريزمان، نجم هجوم المنافس المحلي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اهتمام برشلونة بالدولي الفرنسي ليس وليد اللحظة، حيث إن ادارة البارسا ناقشت بالفعل إمكانية ضمه قبل بداية الموسم الماضي، والذي كان الأخير للمدرب لويس إنريكي في قيادة الفريق الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة عرضت على إنريكي امكانية ضم غريزمان الا أن "اللوتشو" رفض هذه الفكرة، حيث كان يعتمد في هذا الوقت بشكل أساسي على الثلاثي الهجومي المرعب المكون من ليونيل ميسي، لويس سواريز ونيمار دا سيلفا، ولم يكن مقتنعا بضم اسم كبير رابع، للحفاظ على استقرار الفريق.

وأشارت الى أن رحيل نيمار عن برشلونة الصيف الماضي وانضمامه لباريس سان جيرمان الفرنسي جعل فكرة ضم غريزمان تعود مجددا على طاولة البلوغرانا، إلا أن ضم صاحب الـ27 عاما الصيف الماضي لم يكن ممكنا بسبب أن أتلتيكو رفع الشرط الجزائي في عقده إلى 200 مليون يورو بشكل مؤقت، وذلك بسبب عقوبة الفيفا على الأتلتي.

واخيرا قالت الصحيفة إن الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع الأتلتي سينخفض مجددا إلى 100 مليون يورو الصيف المقبل، وهو ما قد يعني بنسبة كبيرة أن برشلونة سيحقق حلمه أخيرا بالتعاقد مع لاعب ريال سوسييداد السابق.