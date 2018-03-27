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مدرب إسبانيا يكشف تشكيلته لمواجهة الأرجنتين

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 08:28

مدرب إسبانيا يكشف تشكيلته لمواجهة الأرجنتين
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أنهى منتخب إسبانيا استعداداته الأخيرة قبل مواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في المباراة الثانية من فترة التوقف الدولي، ضمن تحضيرات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

وقاد المدرب جولين لوبيتيجي المران الأخير قبل اللقاء، حيث ظهر أندريس إنييستا وهو يضع ضمادات على كاحله الأيمن، بينما أدى البقية التدريبات بصورة طبيعية.

وكشفت صحيفة "آس" عن التشكيلة التي استقر عليها المدرب الإسباني لخوض مباراة الأرجنتين، إذ ستشهد مشاركة كلا من ساؤول نيغويز وماركو أسينسيو ودييغو كوستا من البداية.

وجاءت تشكيلة إسبانيا وفقا للصحيفة كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا

الوسط: ساؤول نيغويز، تياغو ألكانتارا وأندريس إنييستا

الهجوم: ماركو أسينسيو، إيسكو ودييغو كوستا

ملف خاص | يوم الأرض

#إسبانيا
#الأرجنتين
#جولين لوبيتيجي

من عرب 48

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