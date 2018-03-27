4 مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

يعيش نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، موسما صعبا برفقة "الأبيض الملكي"، فقد سجل اللاعب الفرنسي، 8 أهداف فقط في هذا الموسم، وأهدر العديد من الفرص السانحة لهز الشباك.

ويتعرض مهاجم الملكي، إلى الكثير من الانتقادات، بسبب مستواه الباهت في أغلب مباريات الفريق، إذ أطلقت الجماهير المدريدية في العديد من المرات صافرات الاستهجان ضد بنزيمة، الذي يُكافح من أجل استعادة بريقه المفقود فوق المستطيل الأخضر.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى إلى التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية، بهدف زيادة فعالية الفريق في الشق الهجومي، وهو ما قد يعني رحيل بنزيمة عن القلعة المدريدية.

وفي هذا الصدد، رصد موقع "سبورتس كيدا" المختص في عالم الرياضة، أبرز المرشحين لخلافة بنزيمة في قيادة هجوم النادي الملكي في الموسم المقبل.

أنطوان غريزمان

ويُشير الموقع إلى أن غريزمان، من بين المرشحين لقيادة هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل، رغم اهتمام برشلونة بضمه.

وأضاف أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 90 مليون يورو، وهو ليس مبلغا كبيرا على ريال مدريد، خاصة مع تألق اللاعب الذي هز الشباك في 23 مرة في كل المنافسات.

من جهة أخرى، تؤكد صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم غريزمان (27 عاما) إلى الكتيبة الكاتالونية، ما قد يُصعب من مهمة الملكي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

ماورو إيكاردي

يرصد رادار ريال مدريد منذ مدة مهاجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي، الذي يُقدم هذا الموسم أداء رائعا للغاية، فقد سجل النجم الأرجنتيني 22 هدفا لفريقه في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح الموقع أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى أيضا للتعاقد مع إيكاردي، الذي يبدو أنه سيغادر الفريق الإيطالي العريق في نهاية الموسم.

لكن موقع "فوتبول إيطاليا" أكد مؤخرا أن ريال مدريد يشترط خروج وكيلة أعمال إيكاردي، وزوجته في الوقت ذاته، واندا نارا، من عملية التفاوض من أجل حسم الصفقة.

روبرت ليفاندوفسكي

مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي من أكثر الأسماء، التي يحاول ريال مدريد التعاقد معها منذ مدة طويلة.

وقد ينجح النادي الملكي في الظفر بخدمات الدولي البولندي، الذي يُحلق وحيدا في صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفا.

لكن مهمته لن تكون سهلة في انتداب ليفاندوفسكي (29 عاما)، فقد أكد مؤخرا، كارل هاينز رومينيغه،

الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية المُختصة، أنه يُراهن على بقاء ليفاندوفسكي في النادي البافاري بنسبة 100% في السنة القادمة.

هاري كين

يوضح موقع "سبورتس كيدا" أن مهاجم توتنهام، هاري كين، على قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي ريال مدريد.

وأضاف أن الدولي الإنجليزي يعيش موسما رائعا برفقة فريق توتنهام، وقد يساهم تواجد غاريث بيل ولوكا مودريتش في تشكيلة النادي الملكي، في تسهيل مهمة انتقال المهاجم الشاب إلى "الأبيض الملكي".