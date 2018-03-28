إسبانيا تصعق الأرجنتين بسداسية مقابل هدف

عرب ٤٨ / أ ف ب

سحق منتخب إسبانيا، نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 6-1، في المباراة الودية، التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأحرز أهداف إسبانيا، دييغو كوستا (13)، وإيسكو (هاتريك)، في الدقائق 26 و52 و74، وتياغو ألكانتارا (54)، وإياجو أسباس (73)، فيما سجل نيكولاس أوتاميندي، هدف الأرجنتين في الدقيقة 39.

ودخل منتخب الأرجنتين، المباراة بضغط كبير على الخطوط الخلفية لإسبانيا، مستغلا غياب الترابط في دفاع صاحب الأرض.

ومع الدقيقة الثامنة، أرسل لو سيلسو، كرة عرضية، وسط غفلة من داني كارفاخال، وصلت إلى هيغوين، الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ولكنه أضاعها بغرابة أمام المرمى.

واستفاق الماتادور، بعد البداية البطيئة، وتمكن من الاستحواذ على الكرة، وصنع أكثر من فرصة خطيرة، عن طريق إيسكو وماركو أسينسيو.

وتمكن دييغو كوستا من افتتاح التسجيل لإسبانيا مع الدقيقة 13، بعدما استغل تمريرة ساحرة من أسينسيو، ليسبق الحارس روميرو، ويسدد كرة قوية سكنت الشباك.

ولم يتمكن الحارس الأرجنتيني من استكمال المباراة، إثر إصابته بعد تدخله مع كوستا في لقطة الهدف، ليضطر خورخي سامباولي، مدرب التانغو، إلى إجراء التبديل الأول بخروج روميرو ودخول كاباييرو.

واصل الإسبان سيطرتهم على اللقاء، وسط عدد كبير من التمريرات بين لاعبي الوسط والهجوم، ليعاود أسينسيو تألقه ويمرر كرة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى إيسكو، ليحرز الهدف الثاني.

وحاول منتخب الأرجنتين، العودة للمباراة وتقليص الفارق، وفي الدقيقة 39 ارتقى نيكولاس أوتاميندي فوق الجميع، وسط غفلة سيرجيو راموس، ليسجل الهدف الأول للتانغو، بضربة رأسية من ركنية نفذها بانيغا.

وأجرى جولين لوبيتيجي، التغيير الأول لإسبانيا، مع انطلاق الشوط الثاني، حيث أخرج دييغو كوستا، ودفع بإياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيغو.

وبعد 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، استفاد البديل أسباس، من تمريرة أكثر من رائعة من إنييستا، لينفرد بالحارس كاباييرو، ليمررها إلى إيسكو، الذي سجل الهدف الثالث للماتادور.

واستسلم المنتخب الأرجنتيني بشكل غريب في الشوط الثاني، حيث واصل الإسبان سيطرتهم على اللقاء، حتى في ظل تقدمهم بالنتيجة بثلاثية نظيفة، ليعود أسباس ويصنع الهدف الرابع، الذي أحرزه تياغو ألكانتارا، وسط سلبية تامة من الضيوف.

ولجأ منتخب الأرجنتين، إلى استغلال الكرات الثابتة بقدر الإمكان في الشوط الثاني، بعدما فقد الكثير من قوته في مجاراة إسبانيا بسبب النتيجة، حيث عاد أوتاميندي برأسية قوية، ولكنها ارتطمت بعارضة دي خيا.

وانهار منتخب الأرجنتين، في العشرين دقيقة الأخيرة، بعدما سجل أسباس، الهدف الخامس، بتمريرة طويلة من الحارس دي خيا في الدقيقة 73، ليتبعه إيسكو، بعد دقيقة واحدة، بتسجيل الهدف السادس والهاتريك.

ومع الـ 10 دقائق الأخيرة، دفع المدرب الإسباني، بلوكاس فاسكيز وماركوس ألونسو وداني باريخو، بدلا من جوردي ألبا وإيسكو وتياغو ألكانتارا.