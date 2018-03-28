إيطاليا تفرض التعادل أمام إنجلترا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أهدرت إنجلترا الفوز على إيطاليا في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء جدلية وتعادلت معها 1-1، الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتها لمونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

أمام 82 ألف متفرج في لندن، استعاد جايمي فاردي طريق الشباك للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي منذ سنة، في مباراة عجز لاعبو المدرب غاريث ساوثغيت في حسمها، فيما عوضت إيطاليا ومدربها المؤقت لويجي دي بياجيو خسارتها بثنائية أمام الأرجنتين برغم غياب ليونيل ميسي.

ولا تزال إيطاليا تعيش أزمة عدم التأهل إلى نهائيات المونديال لأول مرة منذ 60 عاما وتحديدا منذ 1958، بخسارتها في الملحق الأوروبي أمام السويد والتي أدت إلى إقالة المدرب جانبييرو فنتورا.

وكان الشوط الأول مفتوحا شهد تسجيل هدف وحيد عن طريق جايمي فاردي هداف ليستر سيتي، بتسديدة قوية في مرمى الحارس جانلويجي دوناروما بعد تمريرة خاطفة من جيسي لينغارد صاحب هدف الفوز الأخير ضد هولندا، مسجلا هدفه الدولي السابع (26).

وهذا الهدف الأول لفاردي مع منتخب إنجلترا منذ 26 آذار/مارس 2017 ضد ليتوانيا.

وبعد خطأ من المدافع جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) الذي خاض مباراته الدولية الأولى، على فيديريكو كييزا، سدد لورنتسو انسينيي مهاجم نابولي ركلة جزاء متأخرة هز فيها شباك الحارس جاك بوتلاند (88)، بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم واحتجاج لاعبي إنجلترا على احتساب الركلة التي هزت شباكهم للمرة الأولى في 6 مباريات.

وتلعب إنجلترا في المجموعة المونديالية السابعة إلى جانب بلجيكا وتونس وبنما.