البرازيل تهزم ألمانيا بهدف يتيم

عرب ٤٨ / أ ف ب

حققت البرازيل فوزا معنويا على ألمانيا بهدف نظيف في مباراة ودية في كرة القدم جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في برلين أمام 72717 متفرج مساء الثلاثاء.

وسجل غابرييل جيزوس هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية في الدقيقة 37.

يذكر أن المنتخب الألماني فشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة بعد تعادله ضد فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وخسارته الليلة ضد البرازيل. كما أنها الخسارة الأولى لألمانيا منذ سقوطها أمام فرنسا بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس أوروبا عام 2016.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ أن ألحقت ألمانيا خسارة مذلة بالبرازيل في عقر دارها بنتيجة 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 في طريقها لإحراز اللقب العالمي.

وكان مدرب البرازيل، تيتي، قد وصف المباراة بأنها "تحمل أهمية كبيرة من الناحية المعنوية، ويجب الاعتراف فإن الخسارة 1-7 في المونديال هو هاجس لا يزال يسكننا".

وأجرى مدرب ألمانيا يواخيم لوف سبعة تبديلات عن التشكيلة التي خاضت المباراة ضد إسبانيا يوم الجمعة الماضي (1-1)، وكان أبرزها إراحة المهاجم توماس مولر وصانع الألعاب مسعود أوزيل بالإضافة إلى لاعب الوسط سامي خضيرة والمدافع ماتس هوملز. كما حل المهاجم المخضرم ماريو غوميز بدلا من تيمو فيرنر أساسيا.

في المقابل، كان التعديل الوحيد لمدرب البرازيلي تيتي مقارنة مع التشكيلة التي تغلبت على روسيا بثلاثية نظيفة مشاركة فرنادينيو أساسيا على حساب دوغلاس كوستا.

وكان المنتخب البرازيلي الأخطر في الشوط الأول بفضل تحركات ويليان وفيليب كوتينيو وجيزوس في خط المقدمة، في حين اكتفى المنتخب الألماني بالاستحواذ على الكرة من دون خطيرة حقيقة على المرمى البرازيلي بفضل صلابة الثنائي ثياغو سيلفا وميراندا.

وبعد أن أضاع جيزوس فرصة ذهبية بعد هجمة مرتدة سريعة حيث أطاح الكرة فوق العارضة بعد أن تلاعب بمدافعين ألمان، عوض خطأه بتسجيل هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستثمرا كرة عرضية رائعة من ويليان حاول كيفن تراب التصدي لها لكن الكرة اجتازت خط المرمى (37).

وفي الشوط الثاني كانت الكفة متكافئة حيث حاول المنتخب الألماني اللعب على الأطراف وتموين الكرات العرضية باتجاه غوميز ثم بديله فاغنر لكن الدفاع البرازيلي أبعد الخطر.

في المقابل، شكلت مرتدات البرازيل خطورة ومن إحداها نجح كوتينيو في مراوغة أحد اللاعبين وسدد من مشارف المنطقة كرة علت العارضة بقليل (67).

أما أخطر كرة ألمانية فكانت تسديدة يوليان دراكسلر القوية لكن حارس البرازيلي اليسون تصدى لها ببراعة (83).

وتعرض مدافع ألمانيا العملاق جيروم بواتنغ لإصابة في كاحله فتمت معاجلته وعاود اللعب قبل أن يخرج متألما قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.