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برشلونة يسعى لتحصين مدافعه الفرنسي

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 14:44

برشلونة يسعى لتحصين مدافعه الفرنسي
اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

خلفت الأنباء حول رغبة صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، في زيادة راتبه، العديد من المخاوف لدى إدارة النادي، خاصةً في ظل اهتمام أندية كبرى بالتعاقد مع اللاعب.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن إدارة البلوغرانا أصبحت تضع مسألة تجديد عقد أومتيتي، الذي ينتهي في 2021، على رأس أولوياتها، بجانب إنهاء صفقتي، أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، والبرازيلي آرثر ميلو، لاعب غريميو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي والإدارة، "على وفاق تام" بخصوص مطالب اللاعب، الذي يرغب في الاستمرار مع الفريق الكاتالوني.

ويتولى أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، وبيب سيجورا، المدير الرياضي، وروبيرت فرنانديز، السكرتير الفني، مسألة تجديد عقد اللاعب حتى عام 2023، بجانب زيادة راتبه، وإعطائه بعض الامتيازات، حيث يمتلك فرنانديز علاقة جيدة مع النجم الفرنسي.

ويرى برشلونة أن مطالب أومتيتي طبيعية، بالمقارنة بالتطور الكبير في مستواه، منذ انتقاله للفريق.

كما يرغب النادي الكاتالوني في قطع الطريق، أمام مانشستر يونايتد، بعدما كشفت تقارير عن رغبة جوزيه مورينيو، في ضم أومتيتي، مستغلًا مطالبته بزيادة الراتب.

ملف خاص | يوم الأرض

#برشلونة
#صامويل أومتيتي

من عرب 48

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