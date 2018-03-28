  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تونس تفوز وديا على كوستاريكا

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 02:31

تونس تفوز وديا على كوستاريكا
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حققت تونس ثاني فوز لها في مبارياتها التجريبية استعدادا لكأس العالم في روسيا إثر تغلبها على كوستاريكا 1-0 في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيس الفرنسية الجنوبية مساء الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

وسجل وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 عندما تخلص ببراعة من مدافع كوستاريكا كندال واطسون قبل أن يسدد الكرة بطريقة ساقطة من فوق حارس ريال مدريد كايلور نافاس.

وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الأولى على إيران بهدف نظيف أيضا يوم الجمعة الماضي.

اما كوستاريكا التي كانت تغلبت على اسكتلندا 1-0 في غلاسغو الأسبوع الماضي فقدمت أداء مخيبا واكتفت باللعب بطريقة دفاعية معظم فترات المباراة.

وكانت كوستاريكا حققت المفاجأة في مونديال البرازيل عام 2014 عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج بصعوبة أمام هولندا بركلات الترجيح.

وأشرك مدرب تونس نبيل معلول حارس مرمى شاتورو الفرنسي معز حسن المعار إليه من نيس أساسيا في أول مباراة دولية رسمية له وقد أبلى بلاء حسنا وتمكن من التصدي لكرة خطيرة سددها جوزي ميشتيل (83).

وتلعب تونس في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما، في حين تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا.

ملف خاص | يوم الأرض

#تونس
#كوستاريكا
#كأس العالم
#مونديال 2018

تونس تفوز وديا على كوستاريكا

تونس تفوز وديا على كوستاريكا

تونس تفوز وديا على كوستاريكا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسبانيا تصعق الأرجنتين بسداسية مقابل هدف
إسبانيا تصعق الأرجنتين بسداسية مقابل هدف

2018-03-28

إيطاليا تفرض التعادل أمام إنجلترا
إيطاليا تفرض التعادل أمام إنجلترا

2018-03-28

البرازيل تهزم ألمانيا بهدف يتيم
البرازيل تهزم ألمانيا بهدف يتيم

2018-03-28

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

2018-03-27
لجنة بينيت تزعم: 60 مليون شخص لهم علاقة بإسرائيل أو باليهودية

لجنة بينيت تزعم: 60 مليون شخص لهم علاقة بإسرائيل أو باليهودية

2018-03-27