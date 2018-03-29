كلوب يبحث عن بديل لكان ويطالب بضم لاعب ريال مدريد

بدأ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، البحث عن البديل الأنسب للاعبه الدولي الألماني الشاب، إيمري كان، وسط تقديرات تشير إلى احتمال رحيل اللاعب المتألق عن الريدز هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب الألماني يريد التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والذي عانى من قلة المشاركات مع الملكي هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن كلوب يرى الإسباني صاحب الـ21 عاما هو البديل الأنسب للقدوم لملعب أنفيلد ليعوض كان، والذي هو محل اهتمام الثلاثي يوفنتوس، مانشستر سيتي، وريال مدريد.

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة الى أن سيبايوس ليس لاعب الوسط الوحيد الذي يهتم به ليفربول، حيث حددت إدارة الريدز بدائل أخرى حال فشل التعاقد معه، مثل ويلفريد نديدي من ليستر سيتي، جان ميشيل سيري من نيس الفرنسي، وجورجينيو نجم نابولي الإيطالي.

ويقال إن نادي روما الإيطالي أيضا مهتم بسيبايوس، كما يراقب وضع زميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.