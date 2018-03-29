ميلان يسعى للإبقاء على سوسو والتجديد لرومانيولي

يسعى نادي ميلان الإيطالي، لتجديد عقد المدافع الدولي أليسيو رومانيولي، بحسب ما أكد المدير الرياضي للنادي، ماسيمليانو ميرابيلي، مشيرا لرغبة النادي في الإبقاء على الجناح الإسباني سوسو.

وقال ميرابيلي، في حديثه لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "نريد أن نُبقي على أليسيو رومانيولي لأطول فترة ممكنة، وبدأنا في التحدث بالفعل مع وكيله، نحن نثق في أن نجوم الفريق لديهم القدرة على الاستمرار لفترة طويلة معنا، وهذا ينطبق كذلك على سوسو، فهو لاعب يحب ميلان ويحب هذا القميص".

وأردف: "نريد أن نحافظ عليه لكن يجب أن تكون لديه نفس الرغبة طيلة الوقت، إذا كان قد فقد (سوسو) أو أي لاعب آخر رغبته في ارتداء هذا القميص فسوف ندرس العروض المقدمة له".

ويعتبر سوسو، هو اللاعب الوحيد بميلان، الذي لديه شرط جزائي في عقده، ويُمكنه أن يرحل في حال دفع قيمته من قبل أي ناد آخر.

وعن ذلك قال ميرابيلي: "هذا لا يعود لنا، أنا ضد وضع أي شروط جزائية في عقود اللاعبين، لكن وكيل أعماله طلب ذلك بشكلٍ خاص، لذا فقد أبقينا على هذا الشرط، وإذا أراد اللاعب أن يذهب فيمكنه فعل ذلك".

وتحدث ميرابيلي عن الموقف الغاضب للمدرب جاتوزو، من المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، الذي لا يقم بعمل جيد في التدريبات: "نيكولا لاعب استثنائي ومهاجم جيد، جاتوزو معجب به كثيرًا، ولم يحدث شيء بينهما".

وختم ماسيمليانو: "جاتوزو يريد أن يتدرب الجميع بأفضل شكل ممكن، وأستطيع أن أؤكد لكم أن كالينيتش هو أحد أكثر اللاعبين المُفضلين بالنسبة لجاتوزو".يرغب نادي ميلان الإيطالي، بتجديد عقد المدافع الدولي أليسيو رومانيولي، بحسب ما أكد المدير الرياضي للنادي، ماسيمليانو ميرابيلي، مشيرا لرغبة النادي في الإبقاء على الجناح الإسباني سوسو.

وقال ميرابيلي، في حديثه لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "نريد أن نُبقي على أليسيو رومانيولي لأطول فترة ممكنة، وبدأنا في التحدث بالفعل مع وكيله، نحن نثق في أن نجوم الفريق لديهم القدرة على الاستمرار لفترة طويلة معنا، وهذا ينطبق كذلك على سوسو، فهو لاعب يحب ميلان ويحب هذا القميص".

وأردف: "نريد أن نحافظ عليه لكن يجب أن تكون لديه نفس الرغبة طيلة الوقت، إذا كان قد فقد (سوسو) أو أي لاعب آخر رغبته في ارتداء هذا القميص فسوف ندرس العروض المقدمة له".

ويعتبر سوسو، هو اللاعب الوحيد بميلان، الذي لديه شرط جزائي في عقده، ويُمكنه أن يرحل في حال دفع قيمته من قبل أي ناد آخر.

وعن ذلك قال ميرابيلي: "هذا لا يعود لنا، أنا ضد وضع أي شروط جزائية في عقود اللاعبين، لكن وكيل أعماله طلب ذلك بشكلٍ خاص، لذا فقد أبقينا على هذا الشرط، وإذا أراد اللاعب أن يذهب فيمكنه فعل ذلك".

وتحدث ميرابيلي عن الموقف الغاضب للمدرب جاتوزو، من المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، الذي لا يقم بعمل جيد في التدريبات: "نيكولا لاعب استثنائي ومهاجم جيد، جاتوزو معجب به كثيرًا، ولم يحدث شيء بينهما".

وختم ماسيمليانو: "جاتوزو يريد أن يتدرب الجميع بأفضل شكل ممكن، وأستطيع أن أؤكد لكم أن كالينيتش هو أحد أكثر اللاعبين المُفضلين بالنسبة لجاتوزو".