نجم ريال مدريد ينافس محرز على مانشستر سيتي

يواجه النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي منافسة شرسة من نجم ريال مدريد الإسباني للانضمام إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، في مرحلة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق في شهر حزيران المقبل.

وكشفت تقارير صحافية بريطانية بأن السيتي حوّل اهتمامه إلى نجم ريال مدريد إيسكو، إذ يسعى للتعاقد معه الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق الذي سينافس على أكثر من جبهة.

وكان محرز أحد أولويات "السيتي" في شهر يناير الماضي، حين كان قاب قوسين أو أدنى من ضمه للفريق، قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض مسؤولي ليستر سيتي بيع اللاعب، وسط أنباء عن معاودة "السيتيزنس" المحاولة لضم النجم العربي في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "مانشستر أفنينغ نيوز" في تقرير لها الخميس، بأن إيسكو أحدث حالة طوارئ داخل أسوار "السيتي" بعد تصريحاته الأخيرة حول مستقبله مع النادي الملكي.

وكان إيسكو قد أدلى بتصريحات مثيرة بعد فوز إسبانيا ودياً على الأرجنتين 6/1 الثلاثاء الماضي، عبر فيها عن امتعاضه من المعاملة التي يلقاها في الريال تحت إمرة المدير الفني زين الدين زيدان، والذي لا يعتمد عليه كثيراً خلال مباريات "المرينغي".

وقال إيسكو بعد فوز منتخب بلاده على الأرجنتين بسداسية وتسجيله هاتريك: "لا أحظى بالثقة التي يحتاجها أي لاعب، ومباريات المنتخب تمنحني الحياة لأنني أمتلك ثقة المدير الفني"، وأضاف: "أريد أن أظهر للجميع بأنني لاعب جيد، والمدير الفني جوليان لوبيتيجي يمنحني الثقة وفرصة اللعب"، وختم "ربما أنا المشكلة في ريال مدريد، لا أدري كيف يمكنني أن أنال ثقة زيدان".

وأضافت الصحيفة بأن إيسكو يعد أحد أهداف المدير التنفيذي لمانشستر سيتي تشيكسيكي بيغرستاين منذ مدة طويلة، وهو يحاول استغلال وضعية الدولي الإسباني في الريال للانتقال للنادي الإنكليزي، مشيرة إلى أن المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، يريد تدعيم خط هجوم فريقه، بعد أن ضيّع فرصة التعاقد مع أليكسيس سانشيز ورياض محرز في "الميركاتو" الشتوي الماضي.

وكان "السيتي" قريبا من ضم إيسكو عام 2013، قبل أن يتنقل إلى الريال، لكنه يبقى حسب الصحيفة البريطانية أحد أهداف غوارديولا، بجانب الجزائري محرز، الذي أكدت صحف بريطانية مؤخرا رحيله عن ليستر سيتي مع نهاية الموسم الكروي الجاري.





