5 حكام و8 مساعدين عرب في المونديال

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اللائحة النهائية لحكام الساحة والحكام المساعدين الذين سيتولون قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي ضمت خمسة حكام من الدول العربية (من أصل 36)، وغاب عنها الحكام الإنجليز للمرة الأولى منذ عقود.

وضمت لائحة الحكام الأساسيين الاماراتي محمد عبد الله والسعودي فهد المرداسي والبحريني نواف شكر الله عن القارة الآسيوية، والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شارف عن أفريقيا. أما المساعدون فهم البحريني ياسر خليل عبد الله، محمد العبكري وعبد الله الشلوي من السعودية، القطري طالب المري، الإماراتي محمد الحمادي، المغربي رضوان عاشق، السوداني وليد أحمد، والتونسي أنور هميلة.

وتعود المشاركة العربية الأولى في تحكيم المونديال الى المصري يوسف محمد الذي كان حكم راية في إيطاليا عام 1934. أما أول حكم ساحة فكان المصري علي قنديل الذي قاد مباراة تشيلي وكوريا الشمالية في إنجلترا 1966. وشهدت النسخ الحديثة من كأس العالم مشاركة حكام معروفين كالمصري جمال الغندور والإماراتي علي بوجسيم والسوري جمال الشريف.

أما أبرز الحكام العرب في نهائيات كأس العالم، فيبقى المغربي الراحل سعيد بلقولة الذي قاد نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل.

وتضم اللائحة النهائية التي أعلنها الفيفا 99 حكما أساسيا وحكما مساعدا من 45 دولة، موزعين بحسب الاتحادات القارية وفق الآتي: 10 من الاتحاد الأوروبي، 6 من كل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي والكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) والكونميبول (أميركا الجنوبية)، و2 من أوقيانيا.

وخلت اللائحة من حكم إنكليزي للمرة الأولى منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وكان اسم الحكم الأساسي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ مدرجا في القائمة الأولية التي أعدها الفيفا قبل عامين، إلا أنه سحب من اللائحة النهائية بعدما ترك الحكم العام الماضي ميادين الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي غياب الحكام الإنجليز عن المونديال الروسي المقرر بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو، في ظل توتر شديد في العلاقات بين لندن وموسكو، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من آذار/ مارس الحالي في إنكلترا.

واتهمت لندن موسكو بالمسؤولية عن هذا التسميم، وهو ما تنفيه روسيا. وأدت القضية إلى أزمة دبلوماسية حادة بين روسيا والدول الغربية، علما أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت مقاطعة بلادها الدبلوماسية للمونديال الروسي على خلفية القضية نفسها.

في المقابل، تضمنت اللائحة النهائية الحكم الفرنسي كليمان توربان، والذي سيكون أول حكم فرنسي يقود مباراة في كأس العالم منذ مواطنه ستيفان لانوي الذي شارك في مونديال جنوب Hفريقيا 2010.

وسيشهد مونديال روسيا استخدام تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.